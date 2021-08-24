📲 Минздрав разъяснил правила выдачи и действия ковидных QR-кодов

Привитые и переболевшие люди могут получить QR-код через Госуслуги. Причем срок кодов вакцинированных — 1 год. Но его могут и уменьшить.
Новые рекомендации и разъяснения опубликованы на сайте Минздрава.
Получить QR-код после вакцинации могут:
- привитые однокомпонентной вакциной;
- после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный).
Срок действия такого кода — 1 год, но при ухудшении эпидемобстановки срок может быть сокращен до 6 месяцев.
Для тех, кто переболел или сдал ПЦР-тест сроки действия QR-кода следующие:
- 72 часа — отрицательный результат ПЦР-теста;
- 6 месяцев — для переболевших с даты выздоровления.
В Минздраве отметили, что все, в том числе вакцинированные или переболевшие, должны соблюдать санитарные меры, то есть использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и другие рекомендованные правила.
Ранее на «Клерке» писали, что с 13 августа в Москве не обязательно использовать перчатки в метро и других общественных местах.