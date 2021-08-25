Пенсии будут назначать автоматически за 3 часа

С 1 января 2022 года вводится новый порядок назначения пенсий.

Тем, кто обратится с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа через портал госуслуг, она будет назначаться в автоматическом режиме.

ПФР подготовил проект «Об утверждении Порядка назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме». Документ опубликован на федеральном портале.

Напомним, возможность автоматического оформления пенсий появилась после недавних поправок в пенсионное законодательство.

В проекте говорится, что решение о назначении страховой пенсии по старости формируется в автоматическом режиме в информационной системе ПФР и подписывается в срок не более 3 часов с момента регистрации заявления с согласием гражданина.

Сведения о назначении пенсии направляются в личный кабинет гражданина на Госуслугах автоматически не позднее 15 минут с момента подписания решения ПФР.