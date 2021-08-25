Компании могут проверить риск блокировки счета в личном кабинете налогоплательщика

Налоговики блокируют расчетные счета организация, которые несвоевременно сдали отчетность. Теперь предупреждение о риске блокировки отображаются в личном кабинете налогоплательщика.
С 1 июля заработал новый сервис в ЛК — «Как меня видит налоговая».
В новом разделе отображается информация о двух потенциальных рисках:
- риск приостановления операций по счетам за непредставление налоговой отчетности в срок;
- риск несвоевременного представления деклараций (расчетов) в будущем.
Последний показатель зависит от того, были ли раньше у компании просрочки по сдаче отчетности.
В личном кабинете информация о возможности предстоящей блокировки появится на следующий день, после крайней даты сдачи отчетности.
Такая же функция доступна и ИП на ОСНО. Другим — нет.
Напоминаем: с 1 июля срок блокировки счетов из-за несвоевременной сдачи отчетности увеличен до 20 дней. Раньше было 10 дней. Подробнее — тут.