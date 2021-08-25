Компании могут проверить риск блокировки счета в личном кабинете налогоплательщика

Налоговики блокируют расчетные счета организация, которые несвоевременно сдали отчетность. Теперь предупреждение о риске блокировки отображаются в личном кабинете налогоплательщика.

С 1 июля заработал новый сервис в ЛК — «Как меня видит налоговая».

В новом разделе отображается информация о двух потенциальных рисках:

риск приостановления операций по счетам за непредставление налоговой отчетности в срок;

риск несвоевременного представления деклараций (расчетов) в будущем.

Последний показатель зависит от того, были ли раньше у компании просрочки по сдаче отчетности.

В личном кабинете информация о возможности предстоящей блокировки появится на следующий день, после крайней даты сдачи отчетности.

Такая же функция доступна и ИП на ОСНО. Другим — нет.