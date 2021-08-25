ВТБ переходит на новую программу — бухгалтеры жалуются на невозможность работы

Клиенты жалуются на банк ВТБ. У банка переход на новую программу, из-за этого невозможно в нее войти. А если и удается, выдает сообщение об отсутствии расчетных счетов. Техподдержка по кругу просит письмо со скриншотами. И предлагают подождать.

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Кто работает с ВТБ? Что делать-то? Это какой-то трэш три дня уже, у них переход на новую программу. Сначала вообще войти невозможно было. Техподдержка порекомендовала написать письмо со скриншотами. Написала. У нас Владивосток.

Уже после рабочего дня конечно же был получен ответ. Все сделала утром, вошла наконец-то, но на этом все: „у вас отсутствуют расчетные счета“. Снова в техподдержку. Снова „пишите, скриншот приложите“. Написала. Тишина... Уже пишу гневное письмо, ответ: „ждите ответ на ваше предыдущее обращение“. Звоню своему менеджеру, мне перезванивает специалист. Внимание, ответ: „надо подождать“.

А вот сколько — неизвестно. Три дня ни выписку получить, ни платёжку отправить.

Кто знает, куда бежать и что делать?».

В комментариях посоветовали сменить банк.

«Мы ушли из ВТБ. Спокойно открыли счёт в Сбере. Правда, мы успели полностью счёт в ВТБ обнулить. Пусть висит пустой, через 2 года сами закроют. Если есть возможность и есть другой счёт, то деньги переводите на другой счёт по бумажной платёжке, и бумажную выписку у ВТБ взять, и забыть про них».

Кто-то скептически отозвался о том, что банк сам счет закроет:

«Ха! Сами закроют! Снова ха! 4 месяца мы закрывали счет в ВТБ, по которому движений не было почти со дня открытия, открывали для участия в каком-то тендере. Дважды! Они теряли заявление».

Кто-то работает с ВТБ и еще парой других банков. Их ВТБ пока устраивает:

«Работаем с ВТБ, пока все норм. Но у нас ещё Сбер и Открытие. И лучше из них — с Открытием».

Еще советуют написать претензию в банк, а если не подействует — жалобу в ЦБ:

«Напишите претензию, что услуги не оказываются надлежащим образом 3 дня, переплавляют ваш вопрос в техподдержку при этом условия договора с банком не выполнены. Если ничего не изменится за сутки, напишите жалобу в Центробанк».

Еще советуют звонить на горячую линию:

«Надо ругаться — звоните на горячую линию. С ВТБ только так, через ругань. Ругалась три раза, что бы внесли изменения. Деньги плохо отправляют. Недавно звонила, ответ добил: „срок платежа 3 дня“. Я так и сказала девочке: „вы в каком веке живете, какие три дня“?».