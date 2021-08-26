Для работающих пенсионеров хотят удлинить новогодние каникулы

Предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров могут сделать продолжительностью с 27 декабря 2021 по 9 января 2022 года.
С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он направил письмо в Минтруд.
Депутат напомнил, что в течение 2021 года продолжается пандемия коронавируса, представляющая наибольшую опасность для пожилых людей.
«В целях поддержки данной категории граждан прошу рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им 4 дополнительных выходных дня», — говорится в тексте обращения депутата в Минтруд.
Источник – RT