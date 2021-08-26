Путин разрешил чиновникам быть гражданами других государств. Но без допуска к гостайне

Путин разрешил россиянам с иностранным гражданством поступать на государственную или муниципальную службу. Но только в исключительных случаях и на должности, где нет допуска к гостайне.

Об этом говорится в Указе Президента, который он недавно подписал.

«Установить, что гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне, может продолжить проходить службу... может быть переведен с его согласия на иную должность в исключительных случаях», — говорится в указе.

Отмечается, что такое допускается «в связи со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам государственной и муниципальной службы».



Президент или комиссия по вопросам гражданства при президенте будут определять факт «невозможности прекращения иностранного гражданства».

Указом также устанавливается, что госслужащие должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства. Также они должны воздерживаться от получения документов по второму гражданству и совершать другие действия «в качестве гражданина иностранного государства, за исключением случаев, когда такие действия необходимы для прекращения гражданства».

Выходит, когда нельзя, но очень хочется, то все-таки можно?