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С 1 сентября столичный бизнес может подать заявку на компенсацию затрат по ковиду

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Рубрика Свой бизнес
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Принимать заявки от компаний и ИП в Москве на получение финансовой помощи по возмещению затрат на профилактику ковида начнут с 1 сентября. Крайний срок подачи — 30 сентября 2021 года.

Об этом напомнили на официальном сайте мэра Москвы.

Компенсировать расходы по профилактике ковида смогут компании и ИП, работающие в сферах:

  • общепита;
  • образования;
  • культуры;
  • спорта и развлечений;
  • ремонта предметов личного потребления;
  • санаторно-курортных услуг.

Главное условие для получения госпомощи — сданный до 15 августа отчет о 60% вакцинированных работников.

Для получения фин. помощи надо подать заявление с 1 по 30 сентября на сайте Московского инновационного кластера.

Размер субсидии составит 15 тыс. рублей на юрлицо или ИП и по 6,5 тыс. рублей за каждого работника. ИП без работников смогут получить 21,5 тыс. рублей.

Столичный малый бизнес получит новую финансовую поддержу — читать тут.

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Как полиция проверяет ваш бизнес? Спецкурс от юриста