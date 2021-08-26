С 1 сентября столичный бизнес может подать заявку на компенсацию затрат по ковиду

Принимать заявки от компаний и ИП в Москве на получение финансовой помощи по возмещению затрат на профилактику ковида начнут с 1 сентября. Крайний срок подачи — 30 сентября 2021 года.

Об этом напомнили на официальном сайте мэра Москвы.

Компенсировать расходы по профилактике ковида смогут компании и ИП, работающие в сферах:

общепита;

образования;

культуры;

спорта и развлечений;

ремонта предметов личного потребления;

санаторно-курортных услуг.

Главное условие для получения госпомощи — сданный до 15 августа отчет о 60% вакцинированных работников.

Для получения фин. помощи надо подать заявление с 1 по 30 сентября на сайте Московского инновационного кластера.

Размер субсидии составит 15 тыс. рублей на юрлицо или ИП и по 6,5 тыс. рублей за каждого работника. ИП без работников смогут получить 21,5 тыс. рублей.