По нерезидентам, ставшим резидентами, НДФЛ по ставке 30 % пересчитывается на 13 % и 15 %

Если в конце года сотрудник стал нерезидентом РФ, то НДФЛ надо пересчитать по ставке 30 % с зачетом ранее исчисленного по ставкам 13 % и 15 %.

Если произошла обратная ситуация и сотрудник превратился из нерезидента в резидента, то следует исчислить НДФЛ 13 % и 15 %, а ранее удержанный по ставке 30 % зачесть.

А что делать, если удержанный НДФЛ по ставке 30 % по итогам года зачтен не полностью и еще осталась сумма НДФЛ, подлежащая возврату?

В этом случае возврат налогоплательщику указанной суммы осуществляется налоговым органом, поясняет ФНС в письме № СД-4-11/11455@ от 13.08.2021.

В документе отмечается, что налоговый агент вправе произвести зачет сумм излишне удержанного и уплаченного НДФЛ в бюджет с налоговых баз налогоплательщика, превышающих 5 млн рублей, в счет уплаты НДФЛ по иным работникам организации.