Подростки могут открывать банковские счета, но только с согласия родителей

Родители ребенка имеют право получать сведения как о его счетах, так и о вкладах, а также совершаемых по ним операциях.

Центробанк с учетом позиции Министерства просвещения выпустил информационное письмо, в котором разъяснил порядок открытия банковских счетов детям в возрасте с 14 до 18 лет.

По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей, но вправе открывать вклад самостоятельно.

Вместе с тем заключение договора банковского счета Гражданский кодекс не называет в числе сделок, которые несовершеннолетние могут совершать без согласия родителей, усыновителей и попечителя.

Таким образом, банкам следует учитывать, что ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может открывать счета только при наличии письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя.