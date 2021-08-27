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Кредиторам стало проще привлечь руководство недобросовестного должника к субсидиарке, напомнили налоговики

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Рубрика Дебиторская задолженность
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Если компанию принудительно исключили из ЕГРЮЛ налоговики, кредитору хватит только подтвердить долг и показать на факт исключения, чтобы заставить должника самого доказывать свою добросовестность. Не докажет — пойдет по субсидиарке.

Налоговики по республике Башкортостан об этом рассказали на своем сайте.

Проблема была в следующем. Кредиторы компаний, которые налоговики исключили из ЕГРЮЛ как недействующие, или из-за неисправленных пометок о недостоверных сведениях, ранее испытывали затруднения, чтобы суметь доказать в суде недобросовестность такого должника. Компании уже нет, доступа к документам и информации о хозяйственной деятельности — тоже нет.

Как пишут налоговики, ситуацию исправил Конституционный суд.

«В соответствии с постановлением КС от 21.05.2021 №20-П, теперь судам при применении вышеуказанной нормы следует исходить из того, что кредитору достаточно подтвердить наличие долга и факт исключения должника из ЕГРЮЛ, а ответчик должен представить пояснения, которые подтвердят его добросовестность».

Бремя доказывания добросовестности легло на плечи должников, а не кредиторов. А если недобросовестность будет доказана — контролировавших должника лиц можно будет привлечь к субсидиарке.

Комментирует Елена Зарубина, юрист ЮК ПРИОРИТЕТ:

«Инструмент исключения компаний из ЕГРЮЛ в административном порядке по решению ФНС действует с 2005 года. За это время статистика «очистки» реестра весьма внушительная. В соответствии со статистическими данными ФНС, по состоянию на 01.08.2021 года количество исключённых и недействующих компаний составляет 5 990 008. В сравнении с общим количеством зарегистрированных компаний (3 361 380) это показатель огромной работы налоговиков.

«Очистка» реестра — это риск контрагента потерять вложенные в компанию деньги. А для того, чтобы доказать недобросовестность контролирующих лиц в том, что они подвели компанию под исключение, а так же доказать наличие долга и неисполненных обязательств, нужно очень постараться.

Теперь же в соответствии с постановлением Конституционного Суда от 21.05.2021 №20-П, процедура доказывания должна стать легче».

Правда, подобная процедура для ИП исключила из ЕГРИП немало действующих предпринимателей в этом году.

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