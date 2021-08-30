Расходы на отделку квартиры в новостройке можно включить в имущественный вычет

В составе имущественного налогового вычета можно учесть расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, приобретенной по договору участия в долевом строительстве без отделки (при их документальном подтверждении).
Такое разъяснение дал Минфин в письме № 03-04-05/63167 от 06.08.2021.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 220 НК в фактические расходы на приобретение квартиры могут включаться следующие расходы:
- расходы на приобретение квартиры либо прав на квартиру в строящемся доме;
- расходы на приобретение отделочных материалов;
- расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, а также расходы на разработку проектной и сметной документации на проведение отделочных работ.
При этом что касается отделки, включить такие расходы возможно в том случае, если договор покупки квартиры предусматривает приобретение не завершенной строительством квартиры (прав на квартиру) без отделки.
Расходы на отделку должны быть документально подтверждены.
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