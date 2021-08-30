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Расходы на отделку квартиры в новостройке можно включить в имущественный вычет

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Рубрика Имущественный вычет
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В составе имущественного налогового вычета можно учесть расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, приобретенной по договору участия в долевом строительстве без отделки (при их документальном подтверждении).

Такое разъяснение дал Минфин в письме № 03-04-05/63167 от 06.08.2021.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 220 НК в фактические расходы на приобретение квартиры могут включаться следующие расходы:

  • расходы на приобретение квартиры либо прав на квартиру в строящемся доме;
  • расходы на приобретение отделочных материалов;
  • расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, а также расходы на разработку проектной и сметной документации на проведение отделочных работ.

При этом что касается отделки, включить такие расходы возможно в том случае, если договор покупки квартиры предусматривает приобретение не завершенной строительством квартиры (прав на квартиру) без отделки.

Расходы на отделку должны быть документально подтверждены.

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