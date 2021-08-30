Отраслевая оптимизация налогов: бесплатный вебинар через час

Хотя выражение «оптимизация налогов» стало почти ругательством, законные способы налоговой экономии пока существуют.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Отраслевая оптимизация налогов: что знать бухгалтеру и директору?». Он начнется через час, в 11:00 по Москве. Если не успеете к этому времени, присоединяйтесь в процессе.
На вебинаре рассмотрим особенности налоговой оптимизации в следующих отраслях:
- розничная торговля;
- оптовая торговля;
- производство;
- аренда и продажа недвижимости;
- строительство;
- перевозки;
- услуги.
Спикер: Иван Кузнецов, один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант. Руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения».
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