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Отраслевая оптимизация налогов: бесплатный вебинар через час

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Рубрика Оптимизация налогообложения
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Хотя выражение «оптимизация налогов» стало почти ругательством, законные способы налоговой экономии пока существуют.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Отраслевая оптимизация налогов: что знать бухгалтеру и директору?». Он начнется через час, в 11:00 по Москве. Если не успеете к этому времени, присоединяйтесь в процессе.

На вебинаре рассмотрим особенности налоговой оптимизации в следующих отраслях:

  • розничная торговля;
  • оптовая торговля;
  • производство;
  • аренда и продажа недвижимости;
  • строительство;
  • перевозки;
  • услуги.

Спикер: Иван Кузнецов, один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант. Руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения».

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