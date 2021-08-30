Директор, он же единственный участник ООО, должен был заверять свои решения о выплате дивидендов у нотариуса. Теперь стоит принять новое решение о подтверждении предыдущих и внести в устав другой способ подтверждения.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Помогите разобраться. У нас директор, он же единственный учредитель. В 2020 и 2021 выплачивали ему дивиденды, но, как оказалось, решения должны были заверять у нотариуса, а это сделано не было. Сейчас делаем изменения в устав об альтернативном способе удостоверения, но что делать с теми решениями, по которым выплачено ранее. Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой?».

Комментирует Светлана Петропольская, совладелец юридической компании URVISTA:

«Согласно п. 3 ст. 67.1 ГК, принятие общим собранием участников ООО решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ не предусмотрен уставом. Исходя из позиции Президиума ВС 25.12.2019г. данное положение также распространяется на решение единственного участника Общества.

Если в уставе не был прописан иной способ принятия решения, то его необходимо было заверить у нотариуса. Для того чтобы все принятые решения о распределении дивидендов не были признаны недействительными, нужно принять новое решение о подтверждении предыдущих и заверить его нотариально.

Вы это можете сделать вместе с принятием решения об утверждении новой редакции устава, где указывайте способ принятия решений. В случае, если в новой редакции устава указать альтернативный способ принятия решения, то в последующем заверять у нотариуса учредителю их не нужно».