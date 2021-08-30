Суд признал, что неознакомление налогоплательщика с базой 1С контрагента в ходе налоговой проверки не нарушает его прав

По итогам проверки налоговым органом сделан вывод о финансовой подконтрольности, взаимозависимости третьего лица (контрагента) с проверяемым налогоплательщиком на основании обнаружения в ходе оперативно-розыскных мероприятий и выемок файла с наименованием «1-6 Meridian», который идентифицирован налоговым органом как бухгалтерская программа 1С контрагента.



Налогоплательщик с целью проверки обстоятельств вменяемого ему правонарушения, основанного на вышеуказанной базе 1С, и выводов о финансовой подконтрольности, сделанных налоговым органом, формирования позиции защиты и предоставления в налоговый орган дополнительных доказательств ходатайствовал о вручении указанной в акте базы и об ознакомлении с ней.



По мнению налогоплательщика, налоговым органом в нарушение п. 3.1 ст. 100 НК РФ не вручена налогоплательщику бухгалтерская база контрагента, а врученные файлы бухгалтерской базой не являются, открыть и осмотреть их не представилось возможным даже с привлечением специалиста. В связи с этим налоговый орган лишил его права на получение документов (сведений), ознакомление с ними в полном объеме, возможности представления доказательств и позиции относительно вывода о финансовой подконтрольности, а также права на защиту.



С этим доводом налогоплательщик обратился в суд с требованием о признании незаконными действий (бездействия) сотрудников налогового органа, выразившихся в невручении бухгалтерской базы контрагента и в неознакомлении налогоплательщика с ней.



Суд рассмотрел спор в пользу налогового органа исходя из следующего.



Ранее правоохранительными органами были представлены в налоговый орган обнаруженные на компьютерах сотрудников третьего лица файлы под названием «1-С Meridian», представляющие собой базу данных бухгалтерской программы «1-С Бухгалтерия», а также снимки экрана (скриншоты) с ошибками при попытке открытия данных файлов с помощью программы «1С-Бухгалтерия».



Эти файлы направлялись налогоплательщику, но он не смог их открыть и настаивал на предоставлении налоговым органом исправной копии базы 1С. Однако налоговый орган ответил, что открыть данную базу оказалось невозможным и для него самого, и для правоохранительных органов, что подтверждается скриншотами, зафиксировавшими неудачные попытки получения доступа к указанным файлам.



Кроме того, налоговым органом в акте проверки лишь отражен факт обнаружения базы 1С контрагента, при этом анализ информации, содержащейся в указанной базе, какие-либо сведения, содержащиеся в файлах из папки «1-С Meridian», не использовались в качестве доказательств совершения вменяемого налогоплательщику налогового правонарушения. Таким образом, невозможность ознакомления налогоплательщика с содержимым бухгалтерской базы 1С не привела к нарушению его прав на ознакомление с материалами выездной налоговой проверки и представления возражений.



(решение АС г. Москвы от 06.08.2021 по делу № А40-24249/2021 ООО "Экодевелопмент")