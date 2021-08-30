Каждый четвертый потребительский кредит — просрочен

В июне и июле 2021 года доля просрочки более, чем на 3 месяца по потребительским кредитам достигла 25 % и 24,7 % от их общего количества соответственно. В те же периоды 2020-го показатель был на уровне 21,1 % и 22,5 %.

Предыдущий пик по просрочкам был в феврале 2015-го, и был на уровне 23,5 %.

К таким выводам пришли аналитики Национального бюро кредитных историй.

Эксперты связали столь стремительный рост просрочки с постоянным увеличением объема ничем не обеспеченного кредитования в 2021 году. И предрекают еще больший рост таких долгов.

В ЦБ при этом считают, что в сегменте необеспеченного потребительского кредитования фиксируют постепенное снижение доли поздней просрочки.

Впрочем, вместе с тем в ЦБ наблюдают ускорение темпов роста кредитного портфеля необеспеченных займов: в годовом выражении на 1 августа задолженность по ним выросла с 8,8 до 17,8%.

По актуальным данным ЦБ, на 1 июля объем портфеля потребкредитов достиг 10,6 трлн рублей против прошлогодних 9,1 трлн.

По материалам «Известий».