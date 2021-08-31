💰 Власти хотят вывести монеты из оборота

В Госдуме предложили отказаться от использования металлических денег. Причина — их производство дороже, чем номинал.
Об этом сказал глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.
«На самом деле, сама эта монета в себестоимости стоит гораздо дороже того номинала, который на ней напечатан. Я помню, в 1990-х годах был такой бизнес, когда покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам, потому что по весу они стоили гораздо больше, чем по номиналу», — отметил Жигарев.
Цитата по «URA.RU»
Тем более, покупатели стали чаще использовать карты. За 2020 год доля оплаты по безналу составила 70%.
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