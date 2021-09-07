Магия цифр: проект «Клерк.Консультации» активировали 359 подписчиков «Премиума». А всего их 1009

Проект «Клерк.Консультации» для премиальных юзеров набирает силу. В «Клерк.Премиуме» — 1009 подписчиков, 359 из них активировали «Консультации». И задали там 111 вопросов.

В «Консультациях» можно задавать неограниченное количество вопросов. Наши эксперты ответят за несколько часов.

Кроме ответов на вопросы, в подписке несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров, инструменты для бухгалтеров. А еще сможете заказать статью главреду «Клерка», она напишет и разместит в «Разборах». Посмотрите все возможности нашей платформы и подключайтесь по кнопке ниже.

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