Налоговики будут вычислять неприменение ККТ с помощью контрольных закупок

У ФНС появятся новые полномочия – проводить контрольные закупки.

Впрочем, такое право у налоговиков есть и сейчас. Оно прописано в Федеральном законе № 54-ФЗ о применении ККТ.

Но до настоящего времени эти полномочия не были включены в Положение о ФНС.

Это исправят. На федеральном портале опубликовано уведомление о разработке проекта поправок в положение о ФНС.