Налоговики будут вычислять неприменение ККТ с помощью контрольных закупок

У ФНС появятся новые полномочия – проводить контрольные закупки.
Впрочем, такое право у налоговиков есть и сейчас. Оно прописано в Федеральном законе № 54-ФЗ о применении ККТ.
Но до настоящего времени эти полномочия не были включены в Положение о ФНС.
Это исправят. На федеральном портале опубликовано уведомление о разработке проекта поправок в положение о ФНС.
Напомним, согласно части 2 статьи 7 Федерального закона №54-ФЗ при осуществлении контроля и надзора за применением ККТ налоговые органы проводят проверки оформления и (или) выдачи (направления) организацией и ИП кассовых чеков, в том числе путем приобретения товаров (работ, услуг), оплаты этих товаров (работ, услуг), совершения платежей (получения выплат) с использованием наличных денег и (или) в безналичном порядке, – контрольные закупки.