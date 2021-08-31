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Налоговики будут вычислять неприменение ККТ с помощью контрольных закупок

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Рубрика Онлайн-кассы
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У ФНС появятся новые полномочия – проводить контрольные закупки.

Впрочем, такое право у налоговиков есть и сейчас. Оно прописано в Федеральном законе № 54-ФЗ о применении ККТ.

Но до настоящего времени эти полномочия не были включены в Положение о ФНС.

Это исправят. На федеральном портале опубликовано уведомление о разработке проекта поправок в положение о ФНС.

Напомним, согласно части 2 статьи 7 Федерального закона №54-ФЗ при осуществлении контроля и надзора за применением ККТ налоговые органы проводят проверки оформления и (или) выдачи (направления) организацией и ИП кассовых чеков, в том числе путем приобретения товаров (работ, услуг), оплаты этих товаров (работ, услуг), совершения платежей (получения выплат) с использованием наличных денег и (или) в безналичном порядке, – контрольные закупки.
 

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