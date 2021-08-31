ИП Кристины Орбакайте тоже пользуется «Клерк.Премиум»

Сегодня в «Клерке» милое событие. ИП Кристина Орбакайте продлила подписку на наш «Клерк.Премиум». Ну а что, онлайн-курсы про налоги и учет и неограниченные ответы наших консультантов нужны любому бизнесу. Ждем Аллу Борисовну и Максима теперь :-)

А мы напоминаем, что дает подписчикам «Клерк.Премиум».

Получите доступ к 35 онлайн-курсам для предпринимателей и бухгалтеров и 300 записям вебинаров.Сможете не только проходить курсы, получать сертификаты ИПБ России, но и задавать экспертам «Клерка» неограниченное количество вопросов, ответим в течение дня. А еще по вашему заказу главред «Клерка» будет писать статьи. Подключайтесь по кнопке ниже.

Пока держим скидку, скоро повышение цен.