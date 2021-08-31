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Налоговики массово заставляют вносить в договоры налоговую оговорку

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Рубрика Проверка контрагентов
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При заключении договора на услуги клининга крупные организации должны прописывать условие об обязанности уплаты налогов. Это необходимо для обеления рынка, считают налоговики.

Об налоговой оговорке рассказали «Ведомости» со ссылкой на представителей бизнес-объединений.

ИФНС настаивают, чтобы крупный бизнес проверял своих контрагентов, оказывающих услуги клининга, на правильность и своевременность уплаты налогов.

То есть такую оговорку настоятельно рекомендуют включать в договоры.

По словам генерального директора Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинга, «налоговая навязывает оговорку, фактически угрожая проверками».

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