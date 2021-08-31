С 2022 года все больничные будут выдаваться только в электронном виде

Бумажные листки нетрудоспособности больше не будут оформляться в поликлиниках. С 2022 года — только в электронном формате, то есть человеку будут говорить номер больничного.
На портале правовой информации опубликовано постановление, которое вносит изменения в действующие правила по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности.
То есть до конца года всем работодателям надо подключиться к электронному документообороту через:
- бесплатную программу с сайта ФСС;
- 1С;
- СБИС;
- Контур;
- Парус и другие программы.
Рассчитать размер выплаты по больничному можно через онлайн-калькулятор.
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