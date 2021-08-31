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С 2022 года все больничные будут выдаваться только в электронном виде

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Рубрика Больничные
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Бумажные листки нетрудоспособности больше не будут оформляться в поликлиниках. С 2022 года — только в электронном формате, то есть человеку будут говорить номер больничного.

На портале правовой информации опубликовано постановление, которое вносит изменения в действующие правила по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности.

То есть до конца года всем работодателям надо подключиться к электронному документообороту через:

Рассчитать размер выплаты по больничному можно через онлайн-калькулятор.

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