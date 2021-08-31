С 2022 года все больничные будут выдаваться только в электронном виде

Бумажные листки нетрудоспособности больше не будут оформляться в поликлиниках. С 2022 года — только в электронном формате, то есть человеку будут говорить номер больничного.

На портале правовой информации опубликовано постановление, которое вносит изменения в действующие правила по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности.

То есть до конца года всем работодателям надо подключиться к электронному документообороту через:

бесплатную программу с сайта ФСС;

1С;

СБИС;

Контур;

Парус и другие программы.