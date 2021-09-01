Налоговики запросили всю информацию по клиент-банку, включая IP- и MAC-адреса. Зачем?

Налоговики ежедневно рассылают множество требований, но по клиент-банку с подробными сведениями о карточке подписей, IP-адресам и МАС-адресам за три года — это что-то новенькое. Некоторые думают, что они просто ошиблись адресатом. Такое запрашивают обычно у банка.
Такое требование выложили в одном из ВК-сообществ:
«Всем добрый день! Получили требование, которое вызвало некоторое недоумение. Может, кто сталкивался с подобным? С чем может быть связано? Да и показалось странным, что запрашивают электронные адреса, телефоны IP адреса».
Требование пришло индивидуальному предпринимателю на УСН. Но что хотят получить налоговики и как это все предоставить?
Но оказывается, этот запрос прислала еще и другая налоговая, не своя:
«Данное поручение поступило из другого региона, в котором даже клиентов наших нет. Сегодня ответственный отсутствовал, завтра будем дозваниваться. На данный момент теряемся в догадках, что это и почему. Логичнее было получить от банка ответ напрямую. Но прилетело требованием нам».
Кто-то отметил, что может это требование вне рамок налоговых проверок:
«Это требование вне рамок налоговых проверок. В НК РФ установлено, что налоговый орган вправе истребовать документы (информацию) вне рамок налоговых проверок только при возникновении обоснованной необходимости относительно конкретной сделки и при указании сведений, позволяющих идентифицировать эту сделку. Пишите ответ, пусть конкретизируют сделку, скорее всего больше ничего не попросят».
Другие же решили, что встречная проверка:
«Встречная проверка. Запрашивают все. Вы предоставляете в рамках своих услуг, телефоны, электронные адреса. У нас спрашивали, кому принадлежат склады, на которых грузилась машина, вплоть до какого цвета трусы у директора. Написала, что знаю, представила те документы, которые были и все».
Один комментатор предположил, что налоговая проверяет сомнительные операции:
«У Вас были сомнительные операции по банку в рамках 115-ФЗ в части контрагентов или их (Ваших) бенефициаров. Очень нехорошее требование... вам нужна платная консультация и защита интересов».
Еще одно мнение — дробление бизнеса:
«Такие требования высылают при выявлении дробления бизнеса. Если МАС-адрес запросили, то вход в банк по разным организациям с одного компа был».
А кто-то отметил, что, похоже, налоговики ошиблись с адресатом. Такие письма обычно направляются в банк:
Кстати, редакция «Клерка» поддерживает последний вариант. Наши эксперты отметили, что такую информацию обычно запрашивают у банка.
А подытожим мы следующим. Есть и еще одно мнение — это мошенники. Причем такое высказали несколько комментаторов.
«Скорее всего это обман, пытаются снять деньги с р/с, одно надо съездить в налоговую и там проверить это требование».
Друзья, а как вы считаете? Что это за письмо? Реальное требование налоговиков, отправление не тому адресату или мошенничество?
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