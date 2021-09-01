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Как бухгалтеру защититься от ответственности? Скоро бесплатный вебинар

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Рубрика Бухгалтеры
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Законодательство и судебная практика развиваются таким образом, что должность бухгалтера становится все более опасной.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Виды ответственности бухгалтера: изменения и практические кейсы». Он пройдет 3 сентября, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре:

  • рассмотрим виды ответственности бухгалтера (в том числе уголовную);
  • разберем ключевые дела последних лет;
  • выстроим набор правил, которые смогут защитить бухгалтера.

Спикер — Мирза Чирагов, юрист, специалист по вопросам банкротства и субсидиарной ответственности.

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