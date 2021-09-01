📑 С 1 сентября компаниям надо подписывать новое соглашение на обработку общедоступных персданных

В новой форме согласия на обработку и распространение персональных данных надо указывать конкретный круг лиц, которым информация может быть передана.

Новые правила вступают в силу с 01.09.2021. Условие о неограниченном круге лиц для предоставления персданных больше нельзя включать в согласие.

В согласии должно быть прописано:

ФИО и контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес);

информация об операторе (наименование или ФИО, место регистрации, место жительства или место пребывания, ИНН, ОГРН, сайт);

цель обработки персональных данных;

подробный перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных (ФИО, дата рождения, семейное положение, контактная информация, биометрические данные и т.п.);

подробные перечень информации, который запрещено разглашать;

условия передачи оператором персданных и круг лиц, имеющих право на ознакомление;

срок действия согласия.

Таким образом, компании больше не могут передать персданные своих клиентов третьим лицам без их согласия.

Например, банк не сможет передать информацию по должнику, если в согласии нет наименования коллекторского агентства.