📑 С 1 сентября компаниям надо подписывать новое соглашение на обработку общедоступных персданных

В новой форме согласия на обработку и распространение персональных данных надо указывать конкретный круг лиц, которым информация может быть передана.
Новые правила вступают в силу с 01.09.2021. Условие о неограниченном круге лиц для предоставления персданных больше нельзя включать в согласие.
В согласии должно быть прописано:
- ФИО и контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес);
- информация об операторе (наименование или ФИО, место регистрации, место жительства или место пребывания, ИНН, ОГРН, сайт);
- цель обработки персональных данных;
- подробный перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных (ФИО, дата рождения, семейное положение, контактная информация, биометрические данные и т.п.);
- подробные перечень информации, который запрещено разглашать;
- условия передачи оператором персданных и круг лиц, имеющих право на ознакомление;
- срок действия согласия.
Таким образом, компании больше не могут передать персданные своих клиентов третьим лицам без их согласия.
Например, банк не сможет передать информацию по должнику, если в согласии нет наименования коллекторского агентства.
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