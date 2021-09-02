Налоговики утвердили форму заявления на предоставление льготы по налогу на имущество компаний

С 2022 года компаниям надо оповещать налоговиков о льготе по налогу на имущество по новой форме. ФНС опубликовала приказ.
В заявлении указывается:
- код налоговой;
- наименование компании, ИНН/КПП и контактный номер телефона;
- способ информирования о результате рассмотрения;
- кадастровый номер имущества компании;
- даты предоставления и действия льготы;
- код налоговой льготы;
- статья, номер и дата регионального закона, предусматривающего льготу;
- реквизиты документа, подтверждающего льготу.
К последнему документу может относиться, например, документ, подтверждающий отнесение налогоплательщика к общероссийским общественным организациям инвалидов или к резидентам особой экономической зоны.
Скачать форму заявления на предоставление льготы по налогу на имущество компаний.
Приказ ФНС от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@ — тут.
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