Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики утвердили форму заявления на предоставление льготы по налогу на имущество компаний

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налог на имущество организаций
Версия для печати
Скачать

С 2022 года компаниям надо оповещать налоговиков о льготе по налогу на имущество по новой форме. ФНС опубликовала приказ.

В заявлении указывается:

  • код налоговой;
  • наименование компании, ИНН/КПП и контактный номер телефона;
  • способ информирования о результате рассмотрения;
  • кадастровый номер имущества компании;
  • даты предоставления и действия льготы;
  • код налоговой льготы;
  • статья, номер и дата регионального закона, предусматривающего льготу;
  • реквизиты документа, подтверждающего льготу.

К последнему документу может относиться, например, документ, подтверждающий отнесение налогоплательщика к общероссийским общественным организациям инвалидов или к резидентам особой экономической зоны.

Скачать форму заявления на предоставление льготы по налогу на имущество компаний.

Приказ ФНС от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@ — тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить