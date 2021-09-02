Налоговики утвердили форму заявления на предоставление льготы по налогу на имущество компаний

Заявление на льготу по налогу на имущество компании

Заявление на льготу по налогу на имущество компании 456 Кб , 3 загрузки

С 2022 года компаниям надо оповещать налоговиков о льготе по налогу на имущество по новой форме. ФНС опубликовала приказ.

В заявлении указывается: код налоговой;

наименование компании, ИНН/КПП и контактный номер телефона;

способ информирования о результате рассмотрения;

кадастровый номер имущества компании;

даты предоставления и действия льготы;

код налоговой льготы;

статья, номер и дата регионального закона, предусматривающего льготу;

реквизиты документа, подтверждающего льготу.

К последнему документу может относиться, например, документ, подтверждающий отнесение налогоплательщика к общероссийским общественным организациям инвалидов или к резидентам особой экономической зоны.

Скачать форму заявления на предоставление льготы по налогу на имущество компаний.

Приказ ФНС от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@ — тут.