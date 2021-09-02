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Овдовевшим пенсионерам предлагают выплачивать дополнительное пособие

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Рубрика Пенсии
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В Госдуме предложили выплачивать овдовевшим пенсионерам пособие в размере 50% от пенсии умершего супруга. Но только в первые три года после смерти супруга.

Письмо с таким предложением было направлено депутатом Госдумы Иваном Сухаревым на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«В целях поддержки данной категории граждан [овдовевших пенсионеров] прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трёх лет», — говорится в письме.

По мнение Сухарева, такая мера поддержки поможет пенсионерам адаптироваться к новым условиям жизни.

Сейчас овдовевший пенсионер имеет право перейти на пенсионныое обеспечение умершего супруга. Но только при определенных условиях. Подробнее тут.

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