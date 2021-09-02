Овдовевшим пенсионерам предлагают выплачивать дополнительное пособие

В Госдуме предложили выплачивать овдовевшим пенсионерам пособие в размере 50% от пенсии умершего супруга. Но только в первые три года после смерти супруга.

Письмо с таким предложением было направлено депутатом Госдумы Иваном Сухаревым на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«В целях поддержки данной категории граждан [овдовевших пенсионеров] прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трёх лет», — говорится в письме.

По мнение Сухарева, такая мера поддержки поможет пенсионерам адаптироваться к новым условиям жизни.