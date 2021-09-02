Сведения об отсутствии статуса ИП можно получить бесплатно

На сайте ФНС можно получить справку об отсутствии регистрации в качестве ИП. Причем, бесплатно. А если через инспекцию на бумаге — 200 рублей.

Такая справка может потребоваться при оформлении льготы, социальных пособий или пенсии.

Для этого надо воспользоваться специальным онлайн-сервисом. По ИНН можно узнать, есть ли открытое ИП или нет.

Скачать справку можно внизу.

Причем она будет подписана электронной подписью налоговиков. То есть — официальная.

Напоминаем: узнать свой ИНН можно также на сайте ФНС. Надо заполнить только ФИО, дату рождения и паспортные данные.

А вы знали, что ИНН не является персональными данными? Нет? Подробнее тут.