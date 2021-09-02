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Биометрические данные можно будет зарегистрировать через мобильник

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Рубрика Общество. Люди. События
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С 1 октября передать на обработку и хранение биометрические данные можно будет через смартфон и планшет. Но если только власти согласятся на такой эксперимент.

Минцифры опубликовало проект постановления на федеральном портале.

Эксперимент по передаче биометрических персональных данных будет проходить с 01.10.2021 по 01.10.2022.

 Через мобильник можно будет передать следующие данные:

  • изображение лица;
  • голос.

Человек должен дать свое согласие на обработку и хранение биометрических данных, а также указать контактный номер телефона и адрес электронной почты при наличии.

С помощью биометрии можно будет получать банковские услуги, не выходя из дома. А также – подать заявление на поступление в ВУЗ и получить иные госуслуги.

А как вы к такому относитесь?

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