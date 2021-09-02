Биометрические данные можно будет зарегистрировать через мобильник

С 1 октября передать на обработку и хранение биометрические данные можно будет через смартфон и планшет. Но если только власти согласятся на такой эксперимент.
Минцифры опубликовало проект постановления на федеральном портале.
Эксперимент по передаче биометрических персональных данных будет проходить с 01.10.2021 по 01.10.2022.
Через мобильник можно будет передать следующие данные:
- изображение лица;
- голос.
Человек должен дать свое согласие на обработку и хранение биометрических данных, а также указать контактный номер телефона и адрес электронной почты при наличии.
С помощью биометрии можно будет получать банковские услуги, не выходя из дома. А также – подать заявление на поступление в ВУЗ и получить иные госуслуги.
А как вы к такому относитесь?