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🏰 Прописаться в квартире теперь можно через Госуслуги

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Рубрика Общество. Люди. События
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Встать на учет по месту проживания теперь можно через портал Госуслуг. Без личного визита в территориальное подразделение МВД или МФЦ.

Причем, не нужно лично приходить ни самому желающему зарегистрироваться, так и всем собственникам жилого помещения. Поскольку теперь получить согласие собственника можно в электронном виде.

Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учётную запись на портале Госуслуг, а также наличие прав, зарегистрированных в Росреестре.

Как сообщают на сайте МВД-медиа:

Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала «Госуслуг» в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Такое свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Гражданин может его распечатать и предъявить в необходимых жизненных ситуациях.

Главное, чтобы Госуслуги не висели в ответственный момент. Как это иногда бывает.

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