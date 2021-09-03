🏰 Прописаться в квартире теперь можно через Госуслуги

Встать на учет по месту проживания теперь можно через портал Госуслуг. Без личного визита в территориальное подразделение МВД или МФЦ.

Причем, не нужно лично приходить ни самому желающему зарегистрироваться, так и всем собственникам жилого помещения. Поскольку теперь получить согласие собственника можно в электронном виде.

Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учётную запись на портале Госуслуг, а также наличие прав, зарегистрированных в Росреестре.

Как сообщают на сайте МВД-медиа:

Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала «Госуслуг» в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Такое свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Гражданин может его распечатать и предъявить в необходимых жизненных ситуациях.

Главное, чтобы Госуслуги не висели в ответственный момент. Как это иногда бывает.