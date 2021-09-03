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Какие налоговые схемы пока можно использовать? Смотрите онлайн-курс

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Рубрика Оптимизация налогообложения
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Налоговые схемы, налоговая оптимизация, схематоз, налоговая экономия... Эти словосочетания сейчас звучат как ругательства. Тем не менее, существуют законные способы сэкономить на налогах. И их нужно применять.

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Налоговые схемы: какими можно пользоваться».

Вы научитесь:

  • анализировать свои налоговые схемы: какие из них опасные, а какие нет;
  • минимизировать налоговые риски в самых разных ситуациях;
  • понимать, какие риски по налогам есть у вашей компании;
  • отстаивать свои методы налоговой оптимизации перед инспекторами и судами.

Спикеры:

  • Наталия Бухарина, советник налоговой практики юридической компании «Лекс Альянс».
  • Владислав Донченко, партнер налоговой практики в юридической компании «Лекс Альянс».

Записывайтесь сейчас.

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