Какие налоговые схемы пока можно использовать? Смотрите онлайн-курс

Налоговые схемы, налоговая оптимизация, схематоз, налоговая экономия... Эти словосочетания сейчас звучат как ругательства. Тем не менее, существуют законные способы сэкономить на налогах. И их нужно применять.
Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Налоговые схемы: какими можно пользоваться».
Вы научитесь:
- анализировать свои налоговые схемы: какие из них опасные, а какие нет;
- минимизировать налоговые риски в самых разных ситуациях;
- понимать, какие риски по налогам есть у вашей компании;
- отстаивать свои методы налоговой оптимизации перед инспекторами и судами.
Спикеры:
- Наталия Бухарина, советник налоговой практики юридической компании «Лекс Альянс».
- Владислав Донченко, партнер налоговой практики в юридической компании «Лекс Альянс».
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