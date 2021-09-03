Считается ли доходом ИП сумма, если контрагент заплатил за него налог?

По письму ИП контраген заплатил за него налоги вместо оплаты за услуги. Это считается доходом предпринимателя, так что налоги с этой суммы все же надо будет заплатить.

На форуме «Клерка» задали вопрос:

«За ИП на ОСНО оплатил налоги заказчик, напрямую в ИФНС, так у ИП был заблокирован счёт. Оплата в счёт взаимных расчётов. Через расчётный счёт ИП суммы как доход не проходят. Считается ли это доходом при расчёте НДФЛ?».

Эксперт «Клерка» ответил, что эта сумма будет признаваться доходом ИП и платить налоги надо. Причем с пояснением.

«Да, считается».

«А как они проверят? Они же берут данные у банка и сверяют поступления на расчётный счёт».

«Через заказчика. У него в выписке будет видна оплата за третье лицо. Да и в налоговую пришла оплата от третьего лица.

Не стоит искать себе приключений».

Как отметил эксперт, контрагент должен был заплатить эти деньги за услуги ИП. Это уже не взаимозачет:

«Это оплата товаров, работ или услуг, которые оказал ИП. Просто произведена она третьему лицу по просьбе ИП».

То есть сумму, которую контрагент уплатил в налоговую в счет погашения налоговой задолженности, предприниматель должен включить в налогооблагаемую базу. И уплатить с нее НДФЛ.