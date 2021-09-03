Таможенный конфискат предлагают отдавать малоимущим

В Росимуществе согласились с инициативой Народного фронта о передаче часть таможенного конфиската малоимущим.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо руководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес Народного фронта.
Ранее ОНФ предложил изменить правила по уничтожению таможенного конфиската.
Товары, признанные в результате госэкспертизы годными и не запрещенные к реализации, предлагают передавать благотворительным организациям для дальнейшего распределения в пользу пенсионеров, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, маломобильных граждан.В пресс-службе Росимущества изданию сообщили о подлинности письма главы ведомства.
«Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям, в целом, заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний», — сказано в документе.Эксперты не видят особых проблем в необходимых для осуществления инициативы законодательных изменений.
По мнению доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Моисеева, достаточно скорректировать правительственное постановление № 1493 от 18 сентября 2020 года.Однако эксперт заметил, что, поскольку благотворительных организаций в стране много, стоит создать некую систему квот или заявок.