Родителю откажут в вычете на обучение ребенка, если договор заключен с самим ребенком

Обычно договоры с образовательными организациями заключаются с родителей. Но если ребенок совершеннолетний — то можно и с ним. В этом случае оформить социальный вычет по НДФЛ не получится.
Такое разъяснение дано на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».
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Социальный вычет на обучение ребенка можно получить, если одновремнно соблюдаются два условия:
- ребенок учится на очном отделении;
- возврат ребенка до 24 лет.
При этом договор с образовательным учреждением должен быть заключен с одним из родителей. А также именно родитель должен заплатить за обучение.
Но если ребенок уже совершеннолетний и от своего имени заключил договор, то получить социальный вычет на обучение ребенка, за которого внесли деньги, уже нельзя.
Размер вычета — не более 50 тыс. рублей за год на каждого учащегося. Причем это сумма общая для применения вычета двумя родителями.