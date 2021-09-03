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Родителю откажут в вычете на обучение ребенка, если договор заключен с самим ребенком

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Рубрика Социальный вычет
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Обычно договоры с образовательными организациями заключаются с родителей. Но если ребенок совершеннолетний — то можно и с ним. В этом случае оформить социальный вычет по НДФЛ не получится.

Такое разъяснение дано на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

«Если договор на обучение с образовательным учреждением и документы, подтверждающие оплату обучения, оформлены на имя ребенка, то оснований для предоставления родителю СНВ в сумме произведенных расходов на обучение ребенка не имеется».

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Социальный вычет на обучение ребенка можно получить, если одновремнно соблюдаются два условия:

  1. ребенок учится на очном отделении;
  2. возврат ребенка до 24 лет.

При этом договор с образовательным учреждением должен быть заключен с одним из родителей. А также именно родитель должен заплатить за обучение.

Но если ребенок уже совершеннолетний и от своего имени заключил договор, то получить социальный вычет на обучение ребенка, за которого внесли деньги, уже нельзя.

Размер вычета — не более 50 тыс. рублей за год на каждого учащегося. Причем это сумма общая для применения вычета двумя родителями.

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