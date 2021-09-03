Перебороть страх стать главбухом можно несколькими способами. Мы выбираем — вера в себя. А вы?

Страх — это главная причина, которая не дает профессионально развиваться многим. Бухгалтеры и не только советуют, как можно от него избавиться.

Не забываем прочесть до конца. Там — опрос.

Вопрос задали в «Красном уголке бухгалтера»:

Советов было много. Кто-то посоветовал поверить в себя:

«Пойти и работать! Все получится, поверьте в себя».

Другие отметили, что жизнь заставит — страх пройдет. А третьи:

«Вижу цель — не вижу препятствий! Всё!».

Но были и те, кто сказал, что это невозможно:

«Извините. за возможную резкость, нисколько не хочу вас обидеть, но — никак.

Как показывает многолетний опыт, если человек боится быть главным бухгалтером, то он им и не будет, увы. По моему глубокому убеждению — профессия главного бухгалтера — 50% знаний и 50% характер.

Опыт приходит потом».

Еще совет — начать с зама или небольшой фирмы:

«Начать с зама глб или с маленьких компаний, действительно. Сейчас хорошо работать, т.к. много информации, можно разобраться самой».

Но правильно отметил один комментатор — «страх убивает все мечты»:

«Учиться, развиваться, плюс практика!

Страх убивает все мечты! Только вперёд!

Я в 25 лет открыла первую компанию! Живая до сих пор!».

А подытожим мы следующим. Не все бояться работать главбухом. Некоторые боятся уйти:

«Как перебороть страх уйти из главных? Кем работать мне тогда, чем заниматься?».

Друзья, потыкайте в опросе и давайте свои советы в комментариях.