ЦБ прорабатывает варианты негативного развития экономики в 2022-24 годы

ЦБ готовится к различным сценариям развития экономики в 2022-24 годах. Кроме базового сценария, прорабатываются варианты «Усиление пандемии», «Глобальная инфляция» и «Финансовый кризис».
Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы, подготовленном регулятором.
«Финансовый кризис приведет к спаду российской экономики в 2023 году на 1,4-2,4%. Восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, однако уже к 2024 году темпы прироста российской экономики достигнут 3-4%. В то же время возвращение на уровень 2022 года произойдет только к концу прогнозного горизонта (2024 год)», — отмечается в документе.
Кроме того, вот что в документе пишут по другим сценариям:
Усиление пандемии
Темпы прироста ВВП в 2022 году будут близки к нулевым, в 2023 году — ускорятся до 3,5–4,5%, а к концу прогнозного горизонта вернутся к значениям, близким к потенциальному росту.
Денежно-кредитная политика будет смягчаться в момент ухудшения пандемической ситуации.
Глобальная инфляция
В 2022 году более активный рост в мировой экономике окажет дополнительную поддержку и ВВП России. Однако сопровождающее этот рост повышение устойчивого инфляционного давления в мире вызовет более быстрое прекращение стимулирующей политики в крупнейших странах, чем предполагается в базовом сценарии.
Денежно-кредитная политика будет жесткой.
Финансовый кризис
Резкое начало финансового кризиса и сопутствующее ослабление рубля станут значительным, хотя и временным проинфляционным фактором. Для обеспечения ценовой стабильности Банку России потребуется решительно ужесточить денежно-кредитную политику в начале 2023 года. По мере снижения проинфляционных рисков и нормализации инфляционных ожиданий Банк России смягчит ДКП, что окажет поддержку восстановительному росту экономики в 2024 году.
Полностью документ можно скачать во вложении.