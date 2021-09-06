Москвичам не продлевают сертификаты против ковида после повторной прививки

При ревакцинации в электронных сертификатах против ковида не обновляются даты. Власти не видят проблем, а вот москвичи боятся потерять бонусы от работодателей или не попасть за границу.

Проблема была обнаружена в одной из столичных IT-компаний. Сотрудник сделал повторную прививку, а в электронном сертификаты дата не обновилась. Причем в филиале в Санкт-Петербурге у работников не возникло таких проблем.

В Единой медицинской информационной системе ответили:

«На данный момент при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается. Возможно, в ближайшее время условия продления сертификатов будут пересмотрены»,

— говорится в сообщении.

Через три недели после множества обращений в техподдержку москвичу все же поменяли даты в электронном сертификате.

Обязательная вакцинация: экстренный вебинар». А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть работодателям запись вебинара «».

Власти столицы в этом не видят проблем. Так как первоначально сретификаты выдавались со сроком действия — 1 год. Но данную проблему все же постараются решить:

«Информационные системы правительства Москвы предусматривают возможность продления QR-кода после ревакцинации в случае принятия такого решения. Оно будет принято позднее и не относится к компетенции ДИТ Москвы», — отметили в департаменте информационных технологий.

Из-за необновления срока действия сертификатов местные жители боятся потерять бонусы от работодателей (выходные, возможность ухода на карантин по возвращению из-за границы) и получить недопуск на прохождение границы в случае зарубежной поездки.

Материал по «Коммерсантъ».

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