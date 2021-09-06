📌 Обособленные подразделения: регистрация, учет, налоги. Авторский курс

С приходом пандемии обособленные подразделения стали особенно часто появляться в разных уголках страны. Тема эта настолько запутанная, что плавают в ней даже налоговики. Что, однако, не мешает им начислять штрафы. Как разобраться с обособками?

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский онлайн-курс «Обособленные подразделения: регистрация, учет, налоги».

Вы научитесь:

разбираться в разных видах обособленных подразделений;

уметь открывать, регистрировать и закрывать ОП;

вести налоговый и бухгалтерский учет головы и обособок;

правильно сдавать отчетность за подразделения.

Удобство курса в том, что вы можете учиться в любой удобный для вас момент, без привязки ко времени и без понуканий лектора. Вы сами планируете свой процесс обучения.

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