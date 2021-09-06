Как сэкономить на зарплатных налогах, чтобы потом не было проблем с налоговиками? Смотрите запись вебинара

Налоговики крайне не любят, когда на налогах пытаются сэкономить. Называют это оптимизацией, необоснованной налоговой выгодой. Однако законные способы сэкономить все же существуют. Как в них разобраться и как правильно применять?
Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара «Законные способы снизить зарплатные налоги».
Вебинар состоит из двух частей. Вот программа первой:
- Какие есть легальные способы снижения зарплатных налогов.
- Как правильно работать с самозанятыми для снижения налогооблагаемой базы.
- Как работать с ИП, чтобы договор партнёрства ФНС не переквалифицировала в трудовой договор.
- Как обучать сотрудников и не платить страховые взносы.
- Какую выгоду компания может извлечь из социальных выплат работникам.
- Как сократить зарплатные налоги максимально? Спойлер: организовать производственный кооператив.
- Какая выгода от привлечения удалённых сотрудников? И как это влияет на зарплатные налоги.
Эту часть вебинара будет вести Александра Майструк — налоговый эксперт, руководитель отдела Комплексного сопровождения бизнеса компании MCOB.
Вторая часть вебинара будет касаться блокировок р/с:
- Почему блокируют счет.
- В каком случае блокировка незаконна.
- Очередность действий для снятия блокировки.
- Как обжаловать незаконную блокировку и компенсировать потери организации (проценты или убытки).
Тут спикером будет Екатерина Клименко — эксперт по налогам и бухучета, руководитель отдела бухгалтерского сопровождения компании MCOB.
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