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Как сэкономить на зарплатных налогах, чтобы потом не было проблем с налоговиками? Смотрите запись вебинара

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Рубрика Оптимизация налогообложения
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Налоговики крайне не любят, когда на налогах пытаются сэкономить. Называют это оптимизацией, необоснованной налоговой выгодой. Однако законные способы сэкономить все же существуют. Как в них разобраться и как правильно применять?

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара «Законные способы снизить зарплатные налоги».

Вебинар состоит из двух частей. Вот программа первой:

  • Какие есть легальные способы снижения зарплатных налогов.
  • Как правильно работать с самозанятыми для снижения налогооблагаемой базы.
  • Как работать с ИП, чтобы договор партнёрства ФНС не переквалифицировала в трудовой договор.
  • Как обучать сотрудников и не платить страховые взносы.
  • Какую выгоду компания может извлечь из социальных выплат работникам.
  • Как сократить зарплатные налоги максимально? Спойлер: организовать производственный кооператив.
  • Какая выгода от привлечения удалённых сотрудников? И как это влияет на зарплатные налоги.

Эту часть вебинара будет вести Александра Майструк — налоговый эксперт, руководитель отдела Комплексного сопровождения бизнеса компании MCOB.

Вторая часть вебинара будет касаться блокировок р/с:

  • Почему блокируют счет.
  • В каком случае блокировка незаконна.
  • Очередность действий для снятия блокировки.
  • Как обжаловать незаконную блокировку и компенсировать потери организации (проценты или убытки).

Тут спикером будет Екатерина Клименко — эксперт по налогам и бухучета, руководитель отдела бухгалтерского сопровождения компании MCOB.

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