Выездные проверки будут проводить специальные центры компетенции. Только налоговики в них будут те же самые

В 13 регионах создаются специальные центры компетенции по контрольной работе, которым передадут полномочия по проведению выездных налоговых проверок.

Это делается в соответствии с распоряжением ФНС от 23.04.2021 № 96@.

В частности, с 1 сентября начал работу такой центр компетенции во Владимирской области, созданный на базе местной МИФНС № 13, пишут налоговики на своем сайте.

Прокомментировал Сергей Кошелев, в прошлом глава УФНС по Владимирской области, а ныне — руководитель проекта «АналогиЯ».

«К этому всё шло. У нас в области выездными в той или иной степени занимаются почти 200 чел. А за 7 месяцев сделано всего 9 проверок, и доначислено в 5 раз меньше чем в прошлом! А в прошлом сделано тем же числом людей 7 проверок. Вот и решили, видать, оптимизировать... 1 проверку в месяц и одна инспекция сделать легко сможет».

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«А качество улучшить вряд ли получится. Люди-то те же. Это как с быстрыми тематическими получится: думали, если проверить квартал, то это ускорит проверку, а получилось либо так же долго, либо быстро, но проигрышно. Но этими тематиками тоже хотели численность выездников занять и оправдать, не получилось. Теперь вот центр компетенции создают (модно).

Вообще все 20 лет моей работы в Службе, не было года, чтобы какой-нибудь реформы не проводилось... А люди всё те же оставались. Эта карусель выживает из системы знающих, инициативных и опытных, оставляя тех, кто боится что-то менять в своей жизни... Операционисты остаются.

Вот у нас в области почти 1250 чел. в налоговой работает, а количество плательщиков и объем бюджета — как в инспекции Москвы, в которой 200 чел. Еще когда я был руководителем управления, ряд инспекций были нерентабельны (условно), т.е затраты на содержание не перекрывались дополнительными поступлениями от администрирования.

Да и в ряде районов основные налогоплательщики — это ИП и физики, а с развитием Службы, их можно администрировать любой одной инспекцией области всех. На нашу область — хватило бы 500 инспекторов за глаза для такого же администрирования того, что сейчас 1250 делают».