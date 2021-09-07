Где взять деньги для бизнеса? Бесплатный вебинар уже завтра

Чтобы бизнес развивался, мало только одной идеи. Как бы банально это не звучало, но для этого нужны деньги. Банковские кредиты несут в себе определенные риски, да и не всем их выдают. Какие еще есть варианты?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как малому и среднему бизнесу привлекать деньги в бизнес?». Он пройдет завтра, 8 сентября, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре разберем:
- основные инструменты привлечения инвестиций;
- облигации, факторинг и другие варианты на практических кейсах;
- стратегию поведения;
и многое другое.
Спикеры:
- Никита Меркуданов, генеральный директор ООО «АУРА».
- Александр Писанов, консультант в сфере инвестиций из ФРИИ.
- Светлана Васина, CoFounder финансовой компании «Содружество».
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