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Где взять деньги для бизнеса? Бесплатный вебинар уже завтра

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Рубрика Малый бизнес
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Чтобы бизнес развивался, мало только одной идеи. Как бы банально это не звучало, но для этого нужны деньги. Банковские кредиты несут в себе определенные риски, да и не всем их выдают. Какие еще есть варианты?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как малому и среднему бизнесу привлекать деньги в бизнес?». Он пройдет завтра, 8 сентября, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем:

  • основные инструменты привлечения инвестиций;
  • облигации, факторинг и другие варианты на практических кейсах;
  • стратегию поведения;

и многое другое.

Спикеры:

  • Никита Меркуданов, генеральный директор ООО «АУРА».
  • Александр Писанов, консультант в сфере инвестиций из ФРИИ.
  • Светлана Васина, CoFounder финансовой компании «Содружество».

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