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«Клерк» запускает марафон презентаций CRM-систем. На очереди ELMA 365

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Рубрика CRM
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Компании все чаще выбирают для бизнеса CRM-системы (на «Клерке» про это недавно выходил обзор). Нас просили рассказать подробнее о самых крутых, и мы начали: сегодня выпустили про CRM ELMA 365.

Разработчики говорят, что система прекрасно интегрируется с мессенджерами, телефонией, в ней есть быстрый внутренний ЭДО (не нужно акты и счета распечатывать и бегать подписывать и печати ставить), есть и внешний документооборот с контрагентами.

Там же контролируется исполнение договора, можно посмотреть аналитику за определенный период. И там же — через внутренние чаты — построить общение между отделами и внутри отделов.

То есть, это электронная рабочая среда, при должной настройке и интеграции позволяющая сэкономить время сотрудников.

Спойлеров больше не будет: переходите по ссылке и скорее разбирайтесь, ваш ли это вариант. И оставляйте отзывы — и нам, и ELMA 365 это важно :)

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