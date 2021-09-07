💻 На Госуслугах можно будет посмотреть медкарту, выписанные рецепты и результаты анализов

Цифровизация идет в здравоохранение. Посмотреть полную медкарту, включая результаты исследований и рецепты врача, можно будет через Госуслуги. А люди с хроническими заболеваниями смогут воспользоваться телемедициной.

Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев:

«Уже в самое ближайшее время пользователи портала Госуслуг в личном кабинете должны получить доступ к электронным врачебным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований — в общем, ко всей медицинской карте», — рассказал Шадаев на совещании правительства.

Также министерство планирует внедрить телемедицинские сервисы для людей с хроническими заболеваниями:

«А для организации постоянного наблюдения за здоровьем хронических больных планируется широкое внедрение телемедицинских сервисов, технологий, в том числе отечественных цифровых медицинских датчиков мониторинга здоровья», — сказал глава Минцифры.

Что-то в последнее время у нас все переходит в электронный вид. Ранее на «Клерке» писали, что Мишустин призвал работодателей отказаться от бумажных документов в сфере охраны труда.

А как вы думаете, цифровизация — это хорошо или плохо?