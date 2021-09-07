Работодателям предложили полностью перейти на ЭДО в сфере охраны труда

Мишустин предложил компаниям и ИП отказаться от бумажных документов. В том числе и в отношении внутренних документов по охране труда.

Такое предложение было озвучено на Всероссийской неделе охраны труда:

«Нужно уйти от использования бумажных документов во всех случаях и ситуациях, где это возможно, а такие процессы, как прохождение инструктажа или ознакомление с правилами охраны труда, должны стать максимально простыми, но при этом эффективными», — сказал в видеообращении премьер-министр.

По словам Мишустина, современные технологии и нововведения в законодательстве позволяют работодателям использовать технологии. Они позволяют предупреждать нарушения и снижать риски более оперативно и без дополнительных затрат.

«И работодатель будет обязан не просто отчитаться о выполнении предписанных процедур, а на практике изучить реальные риски, с которыми сталкивается сотрудник, и обеспечить защиту от них, предоставить все необходимые средства безопасности.

Это и есть адресный подход в охране труда», — рассказал Мишустин.

Цитаты по «Российской газете».

Напоминаем, с 1 марта 2022 года начнёт действовать новая редакция ТК РФ, и в ней, в частности, появится требование проводить оценку профессиональных рисков. Об этом и о других нововведения в области охраны труда с 01.03.2022 — читать тут.