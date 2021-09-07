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10% компаний прекратили деятельность из-за пандемии, сообщил Титов

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Рубрика Экономика России
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От последствий пандемии пострадало не менее 70% российского бизнеса. А прекратили деятельность и закрылись — около 10%.

Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Надо сказать, что пока закрылось мало предприятий. Мы еще пока не имеем полной статистики за первое полугодие этого года — сейчас будем проводить социологический опрос, — но цифры были до 9-10% — [это те предприятия, которые] в той или иной степени вынуждены были остановиться. Но финансово пострадало от пандемии больше 70% российского бизнеса», — сказал он.

На предстоящем Столыпин-форуме в Москве, по его словам, планируется проанализировать последствия пандемии для российского бизнеса.

«Должен сказать, что из этого надо делать выводы на будущее», — добавил Титов.

Цитаты по «ТАСС».

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