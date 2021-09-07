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🚮 В какой момент можно списать дебиторку как безнадежный долг? Разъяснения Минфина

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Рубрика Дебиторская задолженность
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Задолженность контрагента можно списать при расчете налога на прибыль по истечению срока исковой давности или при внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации контрагента. Но есть и исключение.

Разъяснения даны в письме Минфина от 19.09.2021 № 03-03-06/1/66832.

Безнадежными долгами для целей налога на прибыль признаются долги, по которым:

  • истек установленный срок исковой давности;
  • обязательство было прекращено из-за невозможности его исполнения (непреодолимая сила);
  • из-за ликвидации организации-контрагента;
  • обязательство было прекращено на основании акта госоргана, в том числе регионального (например, из-за ковида была ограничена деятельность некоторых компаний).

Отнести дебиторку к внереализационным расходам надо:

  • по сроку исковой давности — в отчетном периоде, в котором истекает срок исковой давности.
  • в связи с банкротством и ликвидацией контрагента — на дату исключения такой организации из Единого государственного реестра юридических лиц.
Исключение — если все долги ликвидированного лица были переданы другому лицу. Например, учредителям.

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Пять способов взыскать долг: все о дебиторской задолженности».

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