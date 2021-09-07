Стартап для бухгалтеров Entera помогает загружать больше 25 тысяч документов первички в день

«Клерк» недавно выпустил обзор самых крутых стартапов для бухгалтера, и нас попросили рассказать о каждом подробнее. Поэтому теперь мы собрали большой гайд про Enterа.

Entera — это сервис для ввода всех видов первички в 1С. Разработчики говорят, в нем простой и удобный интерфейс.

Программа умеет распознавать УПД, счета-фактуры, накладные, счета, акты и чеки. Точность — 98%, даже при потоковом сканировании с обычного сканера.

Сервис мощно ускоряет работу бухгалтера: при большой загрузке через программу может пройти до 25 тысяч документов в день.

Доступная цена и простой принцип работы. Впрочем, заходите и читайте сами по ссылке: разбирайтесь, ваш ли это вариант. И оставляйте отзывы — и нам, и Entera это важно :)