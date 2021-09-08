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Боитесь, что уход бухгалтера обрушит всю бухгалтерию? Как этого избежать? Смотрите запись вебинара

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Рубрика Бухгалтерия
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Не важно, штатная бухгалтерия у вас ли аутсорсинговая компания — если нет сетки бизнес-процессов на каждый участок работы, то происходит слив денег и времени.

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Как наладить бизнес-процессы в бухгалтерии?».

Какие бонусы для руководителя приносит наличие бизнес-процессов?

  1. Нет страха, что бухгалтер уйдёт и все рухнет, ибо система зиждилась только лишь на его памяти.
  2. Нет переплаты, потому что найдены все узкие места и источники слива времени и денег
  3. Понятно, как и куда развиваться. Если речь о штатной бухгалтерии — то понятно, на сколько увеличатся косвенные расходы при увеличении объемов продаж. Если речь об аутсорсинге — то понятно, в принципе, жизнеспособная бизнес-модель или нет.

Наличие описанных бизнес-процессов в бухгалтерии дает возможность при минимальных потерях сделать корректировки, которые принесут несоизмеримо больше прибыли. Об этом и поговорим на вебинаре.

Если приобретете «Клерк.Премиум» — доступ бесплатно.

Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

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