⚡ Мораторий на проверки малого бизнеса продлили на следующий год

В правительстве решили продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2022 год.
Об этом рассказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума.
«Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год», — сказал глава кабмина.
По его словам, на данный момент готовится постановление правительства о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса.
«Мораторий коснется порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса», — уточнил он.