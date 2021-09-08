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⚡ Мораторий на проверки малого бизнеса продлили на следующий год

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Рубрика Экономика России
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В правительстве решили продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2022 год.

Об этом рассказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума.

«Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год», — сказал глава кабмина.

По его словам, на данный момент готовится постановление правительства о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса.

«Мораторий коснется порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса», — уточнил он.

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