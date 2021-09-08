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Может ли быть один код ОКЗ и разные оклады? Роструд и ПФР не смогли ответить

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Рубрика Зарплата
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Код ОКЗ, проставляемый в СЗВ-ТД, — это код выполняемой функции, а не наименование должности. У компаний возникает вопрос, не будут ли проверяющие против, что код одинаковый, а зарплата — разная.

Но Роструд и ПФР перекидывают данный вопрос друг на друга.

На сайте Онлайнинспекция.рф был задан вопрос:

«Может ли быть в организации один код ОКЗ (общероссийский классификатор занятий) на две должности с разными окладами. Например, у главного экономиста с окладом 20 000,00 рублей и экономиста с окладом 15 000,00 рублей один ОКЗ?».

Роструд ответил, что такие вопросы надо задавать в ПФР.

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Редакция «Клерка» решила уточнить данный вопрос в ПФР. Но вот в чем проблема: они ответили, что с такими вопросами — в трудинспекцию.

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И как быть компаниям?

Скорее всего, проверяющие не будут придираться к размерам зарплаты и кодам ОКЗ.

Так как, например, главный бухгалтер и бухгалтер выполняют похожую функцию. Но зарплата у главбуха выше, как и объем работы или ответственность.

Но для более точного ответа редакция «Клерка» направила официальные запросы в Роструд и ПФР. Посмотрим, что они ответят.

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