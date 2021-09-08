Надоело работать бухгалтером по найму? Смотрите курс по переходу в аутсорс

Что делать бухгалтерам, которые хотят закончить с работой по найму, больше зарабатывать и меньше зависеть от хотелок директора? Стоит подумать об аутсорсе.

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский курс «Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция».

О чем этот курс:

Курс построен как готовая система по переходу на аутсорс : вы научитесь в ней разбираться.

: вы научитесь в ней разбираться. Вы научитесь с нуля создавать бухфирму или улучшите показатели уже работающей.

или улучшите показатели уже работающей. Пошагово. Понятно. С примерами. Все на опыте чужих ошибок и побед. Вы сможете применять знания на практике.

Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ

В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.

После окончания курса вы сможете комфортно работать и в качестве самозанятого главбуха или переходить на следующий шаг и выстраивать свою собственную бухгалтерскую компанию.

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