Надоело работать бухгалтером по найму? Смотрите курс по переходу в аутсорс

Что делать бухгалтерам, которые хотят закончить с работой по найму, больше зарабатывать и меньше зависеть от хотелок директора? Стоит подумать об аутсорсе.
Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский курс «Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция».
О чем этот курс:
- Курс построен как готовая система по переходу на аутсорс: вы научитесь в ней разбираться.
- Вы научитесь с нуля создавать бухфирму или улучшите показатели уже работающей.
- Пошагово. Понятно. С примерами. Все на опыте чужих ошибок и побед. Вы сможете применять знания на практике.
Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ
В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.
После окончания курса вы сможете комфортно работать и в качестве самозанятого главбуха или переходить на следующий шаг и выстраивать свою собственную бухгалтерскую компанию.
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